Большая пробка возникла на въезде в Екатеринбург со стороны Тюменского тракта
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На въезде в Екатеринбург со стороны Тюменского тракта сегодня утром образовалась огромная пробка. Она растянулась на 10 километров – от дублера Сибирского тракта до Косулино, сообщает Е1.RU.
По словам очевидцев, в пробке на Тюменском тракте приходится проводить около полутора часов. Затор возник из-за ремонта дороги. Дорожники сузили проезд с трех полос до одной.
Водители жалуются, что из-за пробки опаздывают на работу и по делам.
По словам очевидцев, в пробке на Тюменском тракте приходится проводить около полутора часов. Затор возник из-за ремонта дороги. Дорожники сузили проезд с трех полос до одной.
Водители жалуются, что из-за пробки опаздывают на работу и по делам.
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