Большая пробка возникла на въезде в Екатеринбург со стороны Тюменского тракта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На въезде в Екатеринбург со стороны Тюменского тракта сегодня утром образовалась огромная пробка. Она растянулась на 10 километров – от дублера Сибирского тракта до Косулино, сообщает Е1.RU.По словам очевидцев, в пробке на Тюменском тракте приходится проводить около полутора часов. Затор возник из-за ремонта дороги. Дорожники сузили проезд с трех полос до одной.Водители жалуются, что из-за пробки опаздывают на работу и по делам.