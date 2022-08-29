В Екатеринбурге перекроют улицу Печерскую

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Печерской. Также продлены сроки перекрытия улицы Сулимова.Проезд по улице Печерской – от дома №2 до сквера имени Константина Бабыкина – будет закрыт с 1 по 5 октября. Это связано с переустройством сети водоотведения.Также коммунальщики до 21 сентября продлили срок ограничения движения по улице Сулимова – от Учителей до дома №65 на Сулимова. Здесь проводят работы по реконструкции тепловой сети.