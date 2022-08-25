Более 200 тысяч рублей получила уралочка, которую не пустили в самолёт с собакой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жительница Каменска-Уральского отсудила 212 тысяч у компании «Уральские авиалинии». Эту сумму она получит за то, что ей не дали взять в полёт любимую собаку.Авиакомпания виновата сама в случившемся инциденте. Потенциальную пассажирку не предупредили, что с крупной собакой в самолёт её не пустят. Наоборот, заверили, что если будет справка от ветеринара о здоровье животного и намордник, то проблем не возникнет. Но в день вылета проблемы всё же возникли — собиравшейся лететь в сопровождении Бакса уралочке заявили, что животное слишком большое, а потому на борт его не пустят. Деньги при этом возвращать тоже отказались.Суд, рассмотрев это дело, счёл, что женщина возмущается вполне справедливо, тем более что при заказе билетов она даже назвала точный вес Бакса. По решению судьи «Уральские авиалинии» должны вернуть истице стоимость билетов (это 65 тысяч рублей), а также выплатить неустойку, возместить судебные расходы и моральный вред — всего 212 тысяч рублей.