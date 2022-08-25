Екатеринбуржские экскурсоводы в последний раз в этом году выезжают в Нижний Тагил
Общество
Фото: телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец»
В ближайшую субботу, 3-го сентября, два опытных екатеринбуржских экскурсовода Светлана Гоцуленко и Дмитрий Москвин приглашают в поездку желающих получше узнать Нижний Тагил. В этом году она станет последней.
Программу гиды составили таким образом, чтобы заполнить интересными прогулками весь день, показа при этом не только традиционные Лисью гору и центральную часть города (это такой джентельменский набор в Нижнем Тагиле для экскурсоводов), но и Вагонку, куда обычно туристов не водят. Кроме того, в программу входят поездка на трамваях и водная прогулка на пароме «Кузьмич».
Для участия в экскурсии «Нежный и брутальный советский Тагил» необходимо пройти регистрацию. Там же можно приобрести билет и узнать более подробное расписание.
Программу гиды составили таким образом, чтобы заполнить интересными прогулками весь день, показа при этом не только традиционные Лисью гору и центральную часть города (это такой джентельменский набор в Нижнем Тагиле для экскурсоводов), но и Вагонку, куда обычно туристов не водят. Кроме того, в программу входят поездка на трамваях и водная прогулка на пароме «Кузьмич».
Для участия в экскурсии «Нежный и брутальный советский Тагил» необходимо пройти регистрацию. Там же можно приобрести билет и узнать более подробное расписание.
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