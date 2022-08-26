В Екатеринбурге на месяц ззакрывают движение по улице Учителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге уже завтра закроют движение по улице Учителей на участке от дома № 4 до улицы Сулимова. Соответствующая информация есть на информационной карте Официального портала Екатеринбурга.
Ограничения будет действовать с 30 августа по 30 сентября будет закрыто движение по улице Учителей. В это время там будут проводиться строительно-монтажных работ по техническому перевооружению участка теплосети.
Также на улице Сулимова, на участке от улицы Учителей до дома № 65 на улице Сулимова, коммунальщики продлили срок ограничения движения до 21 сентября 2022 года. На указанном участке продолжается реконструкция тепловой сети.
Ограничения будет действовать с 30 августа по 30 сентября будет закрыто движение по улице Учителей. В это время там будут проводиться строительно-монтажных работ по техническому перевооружению участка теплосети.
Также на улице Сулимова, на участке от улицы Учителей до дома № 65 на улице Сулимова, коммунальщики продлили срок ограничения движения до 21 сентября 2022 года. На указанном участке продолжается реконструкция тепловой сети.
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