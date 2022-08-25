Свердловская природоохранная прокуратура обязала Минприроды и УГЛТУ очистить территорию «Скал Северских»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура через обязала региональное Минприроды и Уральский государственный лесотехнический университет очистить от захламления отходами особо охраняемую природную территорию памятника природа «Скалы Северские».«Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, как уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере охраны окружающей среды, лесных отношений, особо охраняемых природных территорий, обязан обеспечивать охрану особо охраняемой природной территории "Скалы Северские"», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Помимо свердловского Минприроды обязательство по охране памятника и пресечения нарушений режима охраны брало на себя ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет». УГЛТУ также обязывался устранять их последствия и приводить памятник природы в надлежащее состояние.Кировский районный суд Екатеринбурга принял сторону прокурора и удовлетворил исковое заявление. Решение на данный момент в законную силу еще не вступило. Устранение нарушений в прокуратуре обещали проконтролировать.