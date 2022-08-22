В Свердловской области скончался заслуженный тренер России по пожарно-прикладному спорту
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня, 29 августа, скончался заслуженный тренер России по пожарно-прикладному спорту Виктор Алексеевич Кобцев, руководивший сборной командой Свердловской области. Об этом сообщают в региональном МЧС.
Под его руководством команда 11 выигрывала чемпионаты РСФСР и России. Также её спортсмены более 30 раз становились призерами.
«С 1987 года и по настоящее время воспитанники Кобцева В.А. более 60 раз завоевывали звание чемпионов СССР, СНГ, России в различных видах пожарно-прикладного спорта», – рассказали в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.
За большой вклад в дело защиты Отечества, развитие физической культуры и пожарно-прикладного спорта, а также за активную общественную деятельность Кобцев Виктор Алексеевич был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Под его руководством команда 11 выигрывала чемпионаты РСФСР и России. Также её спортсмены более 30 раз становились призерами.
«С 1987 года и по настоящее время воспитанники Кобцева В.А. более 60 раз завоевывали звание чемпионов СССР, СНГ, России в различных видах пожарно-прикладного спорта», – рассказали в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.
За большой вклад в дело защиты Отечества, развитие физической культуры и пожарно-прикладного спорта, а также за активную общественную деятельность Кобцев Виктор Алексеевич был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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