В Свердловской области скончался заслуженный тренер России по пожарно-прикладному спорту

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 29 августа, скончался заслуженный тренер России по пожарно-прикладному спорту Виктор Алексеевич Кобцев, руководивший сборной командой Свердловской области. Об этом сообщают в региональном МЧС.Под его руководством команда 11 выигрывала чемпионаты РСФСР и России. Также её спортсмены более 30 раз становились призерами.«С 1987 года и по настоящее время воспитанники Кобцева В.А. более 60 раз завоевывали звание чемпионов СССР, СНГ, России в различных видах пожарно-прикладного спорта», – рассказали в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.За большой вклад в дело защиты Отечества, развитие физической культуры и пожарно-прикладного спорта, а также за активную общественную деятельность Кобцев Виктор Алексеевич был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.