Заброшенную больницу в Зеленой Роще в Екатеринбурге передали под строительство онкоцентра
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости (архивное фото)
В Екатеринбурге передали заброшенную больницу в «Зеленой Роще» новому владельцу АО «Екатерининская больница». Соответствующий документ накануне появился на официальном интернет-портале правовой информации региона.
Акционерное общество было создано при поддержке Фонда реконструкции и поддержки Екатерининской больницы и правительства Свердловской области, которому переходит 25% уставного капитала и одна акция больницы.
Заброшенное здание оценили в 330 миллионов рублей, из них 61,5 миллиона рублей стоит пятиэтажное здание, а остальная сумма приходится на территорию, площадь которой составляет 33,5 тысячи квадратных метров. АО «Екатерининская больница» планирует облагородить территорию и построить на месте заброшенного здания онкологический центр.
Напомним, что летом прошлого года в Екатеринбурге создали Фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы. В число учредителей специального фонда вошли гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский.
Акционерное общество было создано при поддержке Фонда реконструкции и поддержки Екатерининской больницы и правительства Свердловской области, которому переходит 25% уставного капитала и одна акция больницы.
Заброшенное здание оценили в 330 миллионов рублей, из них 61,5 миллиона рублей стоит пятиэтажное здание, а остальная сумма приходится на территорию, площадь которой составляет 33,5 тысячи квадратных метров. АО «Екатерининская больница» планирует облагородить территорию и построить на месте заброшенного здания онкологический центр.
Напомним, что летом прошлого года в Екатеринбурге создали Фонд реконструкции и поддержки Екатерининской больницы. В число учредителей специального фонда вошли гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На Уралмаше из окна квартиры на 5-м этаже выпала молодая женщина
26 августа 2022
26 августа 2022