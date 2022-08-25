Свердловские самбисты КС УГМК ударно завершили летний сезон

13.52 Понедельник, 29 августа 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
Конец августа для представителей борьбы самбо выдался богатым на события. В израильском Бат Яме прошел второй Чемпионат мира по пляжному самбо, а в Казани состоялась первая Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов страны. И в каждом из этих турниров на ведущих ролях были верхнепышминские спортсмены из Клуба самбо УГМК.

На счету спортсменов КС УГМК титул чемпиона мира по пляжному самбо, победителя первой Всероссийской спартакиады среди сильнейших атлетов 2022 года и ещё почти десяток медалей различного достоинства.

Свердловские самбисты КС УГМК ударно завершили летний сезон

Фото: пресс-служба УГМК


«Наш супертяж (88+ кг) Артур Хапцев в составе сборной выиграл чемпионат мира по пляжному самбо в командном зачете и стал бронзовым призером в индивидуальном», — сообщили в пресс-службе УГМК.

Сам спортсмен рассказал, что в этом году он выступал после травмы и его плечо не выдержало нагрузки румынского спортсмена, первая встреча с которым была повторением финала прошлого года, из-за чего он уступил победу. Однако Хапцев не был намерен возвращаться домой без медали и, несмотря на боль, продолжал бороться.

Из Казани свердловские самбисты также привезли медали. Алексей Клюкин выиграл золотую медаль в категории до 53 кг. У Анны Балашовой (до 80 кг), Рамеда Гукева (до 79 кг) и Антона Брачева (98+ кг) – серебряные награды, бронзовыми призерами стали Иван Панюхин (до 53 кг), Дамир Шамсутдинов (до 58 кг), Дмитрий Торгашов (до 98 кг) и Глеб Познахирко (98+ кг).


Фото: пресс-служба УГМК


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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