В мэрии Екатеринбурга разрешили реконструировать мечеть на Репина

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Мусульманской общине разрешили конструировать мечеть Абу-Ханифа на улице Репина, 42. Соответствующее решение накануне подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.В отношении участка, на котором построено здание, был введен новый статус «религиозное использование», без которого любые работы на его территории были запрещены. Ее площадь составляет 3 459 квадратных метров.Ранее на месте мечете находился кинотеатр «Комсомолец».