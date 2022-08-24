В мэрии Екатеринбурга разрешили реконструировать мечеть на Репина
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Мусульманской общине разрешили конструировать мечеть Абу-Ханифа на улице Репина, 42. Соответствующее решение накануне подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
В отношении участка, на котором построено здание, был введен новый статус «религиозное использование», без которого любые работы на его территории были запрещены. Ее площадь составляет 3 459 квадратных метров.
Ранее на месте мечете находился кинотеатр «Комсомолец».
В отношении участка, на котором построено здание, был введен новый статус «религиозное использование», без которого любые работы на его территории были запрещены. Ее площадь составляет 3 459 квадратных метров.
Ранее на месте мечете находился кинотеатр «Комсомолец».
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