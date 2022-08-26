Екатеринбурженка добилась участия в ультрамарафоне через суд и победила в нём

«Россиянка Александра Морозова закрепила свою победную серию, заняв первое место в марафоне товарищей среди женщин», – говорится в сообщении.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Спортсменка из Екатеринбурга Александра Морозова победила в старейшем ультрамарафоне «Comrades marathon» в Африке, участия в котором девушке пришлось добиваться через суд. Об этом пишет издание «Eyewitness News».Как рассказала сама Морозова на своей личной странице во «ВКонтакте», 10 августа на официальной странице мероприятия она нашла своё имя в списках участников. Ей также пришло подтверждение об участии. Однако за три дня до забега бегунья получила письмо от директора марафона, в котором сообщалось, что ей не выдадут номер и не пустят на старт. В это время она находилась на пути в Африку.На следующий день она заявила, что стартовые номера получили все русские участники, кроме неё.Для того, чтобы добиться участия в марафоне, екатеринбурженке пришлось обратиться в Высший суд Питермарицбурга. Там встали на сторону девушки и разрешили стартовать в забеге, в котором она в итоге победила. «Eyewitness News» также пишет, что в ноябре она снова предстанет перед судом, чтобы установить, имеет ли она право на какой-либо призовой фонд.