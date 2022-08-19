Летевший в Иркутск самолёт экстренно сел в Екатеринбурге
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Этой ночью в екатеринбургском аэропорту экстренно сел самолёт, летевший по рейсу Москва – Иркутск. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администратора информационной стойки «Кольцово».
Причина, по которой самолёт совершил экстренную посадку, на данный момент неизвестна. В пресс-службе аэропорта ситуацию пока не прокомментировали.
По информации портала E1.RU, борт совершил вынужденную посадку из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.
Причина, по которой самолёт совершил экстренную посадку, на данный момент неизвестна. В пресс-службе аэропорта ситуацию пока не прокомментировали.
По информации портала E1.RU, борт совершил вынужденную посадку из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.
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