Летевший в Иркутск самолёт экстренно сел в Екатеринбурге

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Этой ночью в екатеринбургском аэропорту экстренно сел самолёт, летевший по рейсу Москва – Иркутск. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администратора информационной стойки «Кольцово».Причина, по которой самолёт совершил экстренную посадку, на данный момент неизвестна. В пресс-службе аэропорта ситуацию пока не прокомментировали.По информации портала E1.RU, борт совершил вынужденную посадку из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.