В Верхней Пышме ищут 60-летнего мужчину, пропавшего 27 августа

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме ищут 60-летнего Видима Токаря. Его местонахождение неизвестно с 27 августа этого года. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщают, что он вышел из дома и не вернулся.Подчеркивается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Он ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми с сединой волосами и карими глазами. Одежда, в которой он может быть, неизвестна.Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.