В Верхней Пышме ищут 60-летнего мужчину, пропавшего 27 августа
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Верхней Пышме ищут 60-летнего Видима Токаря. Его местонахождение неизвестно с 27 августа этого года. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщают, что он вышел из дома и не вернулся.
Подчеркивается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Он ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми с сединой волосами и карими глазами. Одежда, в которой он может быть, неизвестна.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Подчеркивается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Он ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми с сединой волосами и карими глазами. Одежда, в которой он может быть, неизвестна.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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