В Кировградской воспитательной колонии выступила екатеринбургская рок-группа
Общество
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
На сцене Кировградской воспитательной колонии выступила екатеринбургская рок-группа «Джин». Музыканты в течение часа исполняли для подростков музыкальные композиции разных стилей и направлений.
«Перед началом концерта вокальный исполнитель побеседовал с воспитанниками о музыкальных направлениях, проверил познания ребят в рок-музыке», – рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Он также отметил, что большинство подростков впервые присутствовали на концерте рок-группы.
«Перед началом концерта вокальный исполнитель побеседовал с воспитанниками о музыкальных направлениях, проверил познания ребят в рок-музыке», – рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.
Он также отметил, что большинство подростков впервые присутствовали на концерте рок-группы.
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