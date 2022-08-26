В Кировградской воспитательной колонии выступила екатеринбургская рок-группа

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На сцене Кировградской воспитательной колонии выступила екатеринбургская рок-группа «Джин». Музыканты в течение часа исполняли для подростков музыкальные композиции разных стилей и направлений.«Перед началом концерта вокальный исполнитель побеседовал с воспитанниками о музыкальных направлениях, проверил познания ребят в рок-музыке», – рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.Он также отметил, что большинство подростков впервые присутствовали на концерте рок-группы.