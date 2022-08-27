В Екатеринбурге ищут 33-летнего мужчину, пропавшего 24 августа
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 33-летнего Павла Мыльникова. С 24 августа его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд ЛизаАлерт «Свердловской области».
Мужчина ростом 184 сантиметра, полного телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Был одет в белую футболку, белые шорты и бежевые сланцы.
Пропавший нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении Мыльникова, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Мужчина ростом 184 сантиметра, полного телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Был одет в белую футболку, белые шорты и бежевые сланцы.
Пропавший нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении Мыльникова, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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