В Екатеринбурге ищут 33-летнего мужчину, пропавшего 24 августа

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В Екатеринбурге ищут 33-летнего Павла Мыльникова. С 24 августа его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд ЛизаАлерт «Свердловской области».Мужчина ростом 184 сантиметра, полного телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Был одет в белую футболку, белые шорты и бежевые сланцы.Пропавший нуждается в медицинской помощи.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении Мыльникова, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.