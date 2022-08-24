В Екатеринбурге прошла традиционная пробежка по набережной Городского пруда
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге состоялась традиционная пробежка по набережной Городского пруда. В ней всегда принимал участие Евгений Ройзман, но сегодня она прошла без него. Политику теперь запрещено посещать массовые мероприятия.
При этом, как отмечает корреспондент «Вечерних ведомостей», в отсутствие Ройзмана на пробежку вышло гораздо больше горожан, чем обычно. В основном в субботу на неё выходили только те, екатеринбуржцы, которые хотят заниматься спортом. Сегодня люди таким образом решили поддержать политика.
Напомним, что Ройзману из-за уголовного дела о дискредитации российской армии, помимо участия в акциях, запрещено пользоваться интернетом, а также получать и писать письма.
При этом, как отмечает корреспондент «Вечерних ведомостей», в отсутствие Ройзмана на пробежку вышло гораздо больше горожан, чем обычно. В основном в субботу на неё выходили только те, екатеринбуржцы, которые хотят заниматься спортом. Сегодня люди таким образом решили поддержать политика.
Напомним, что Ройзману из-за уголовного дела о дискредитации российской армии, помимо участия в акциях, запрещено пользоваться интернетом, а также получать и писать письма.
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