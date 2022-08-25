Стали известны адреса в Екатеринбурге, куда переехали сады «Атмофеста»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Опубликован список из 7 учебных заведений Екатеринбурга, территории которых украсили садами и клумбами, выставлявшимися на прошедшем только что фестивале ландшафтного искусства.Теперь «фестивальными» деревьями и кустарниками смогут любоваться учащиеся и преподаватели школы-интерната на улице Ферганской (туда перевезли сад поз названием «Солнце в ладонях). Сад «Возвращая природе» уехал на Эльмаш к школе-интернату №10 для слабовидящих детей. Проект «Река-призрак» передали Фонду поддержки талантливых детей «Золотое сечение» (Юго-Западный район). Липовую аллею с центральной площади города перенесли к Детской клинической больнице №9 (Железнодорожный район), а цветник — во двор школы №165 (Пионерский). Кроме того, на улицу Татищева, на территорию благотворительной организации «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный центр» перевезли объекты, составлявшие ландшафтную композицию «Лёгкость бытия». Ну, а про то, что японским садом под названием «Оазис — О, Азия!» теперь «приросла» территория Дягилевского лицея «Вечерние Ведомости» уже писали.Поскольку «Атмофест» нынешнего года явно не станет последним, рассаживание его ландшафтных шедевров в разных точках Екатеринбурга обещает превратиться в добрую традицию. Так, глядишь, лет через 10 в городе не останется ни одного двора, в котором бы не зеленели фестивальные объекты.