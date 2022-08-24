Массовые проверки водителей вновь проходят в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД вновь проводят массовые проверки водителей. Рейды проходят с 26 по 28 августа.Автоинспекторы в течение трех дней будут ловить водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, ездят без водительского удостоверения или лишены такого права.Как уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за семь месяцев 2022 года по вине пьяных водителей произошло 32 ДТП. В авариях погибли семь человек, еще 54 – получили различные травмы.