Массовые проверки водителей вновь проходят в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД вновь проводят массовые проверки водителей. Рейды проходят с 26 по 28 августа.
Автоинспекторы в течение трех дней будут ловить водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, ездят без водительского удостоверения или лишены такого права.
Как уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за семь месяцев 2022 года по вине пьяных водителей произошло 32 ДТП. В авариях погибли семь человек, еще 54 – получили различные травмы.
Автоинспекторы в течение трех дней будут ловить водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, ездят без водительского удостоверения или лишены такого права.
Как уточнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за семь месяцев 2022 года по вине пьяных водителей произошло 32 ДТП. В авариях погибли семь человек, еще 54 – получили различные травмы.
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