– У нас мало автобусов ходит в Екатеринбург. Как правило, они переполнены даже в 12 часов дня. Очень сложно уехать в город, особенно утром. Бывало 40 минут – час приходилось стоять на остановке. И в тридцатиградусный мороз. До «Сима-Ленда» или ЭКСПО вообще не добраться. Благодаря появлению новых маршрутов мне будет гораздо проще добираться на учебу», — рассказала студентка Юлия Бабушкина.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Новый автобусный маршрут №123 соединил Арамиль, Большой Исток и Екатеринбург. Его создали по проекту студентки уральского филиала РАНХиГС Юлии Бабушкиной.Автобус №123 начал курсировать в преддверии учебного года. Маршрут в Арамили следует через остановки «Дом Культуры», «Садовая», «Микрорайон Восточный», «Фабрика», «Октябрьская», «Магазин», «Школа № 1», «Центр», «Храм Святой Троицы» и «Улица М. Горького».В поселке Большой Исток автобус останавливается на остановках «Улица Ленина», «Площадь Бабушкина», «Поссовет», «Мех. Завод», «Тарная база», «Комбикормовый завод» и «Мельзавод».В Екатеринбурге маршрут идет через остановки «Терминал Чкаловский», «Гипермаркет Сима-Ленд», «Улица Инженерная», «Улица Бородина», ДК «Химмаш», «Улица Димитрова», «Нижне-Исетский питомник» и «Сады —16 км (Челябинский тракт)». Затем автобус едет снова через Большой Исток в Арамиль.В будни автобус №123 начинает движение из Арамили в 6.52. Последний рейс возвращается в 20.44 на конечную «Дом Культуры» в Арамили.