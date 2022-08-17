В столице Урала ограничат движение транспорта по улице Военного флота

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Военного флота – от Амундсена до Печатников. На этом участке будут проводиться работы по строительству тепловой сети.Ограничения будут действовать с 16 сентября по 21 октября. На период перекрытия движение транспорта направят по улицам Амундсена, Депутатской, Московской, Печатников и Тельмана.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.