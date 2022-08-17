В столице Урала ограничат движение транспорта по улице Военного флота
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Военного флота – от Амундсена до Печатников. На этом участке будут проводиться работы по строительству тепловой сети.
Ограничения будут действовать с 16 сентября по 21 октября. На период перекрытия движение транспорта направят по улицам Амундсена, Депутатской, Московской, Печатников и Тельмана.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Ограничения будут действовать с 16 сентября по 21 октября. На период перекрытия движение транспорта направят по улицам Амундсена, Депутатской, Московской, Печатников и Тельмана.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
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