В Свердловской области за сутки подтвердили 944 случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 944 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зафиксировано 464 557 случаев COVID-19.В связи с выздоровлением из больниц выписали 602 пациентов. Общее число вылечившихся – 445 331.В регионе за сутки не зарегистрировано летальных исходов.