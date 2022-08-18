В Свердловской области за сутки подтвердили 944 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 944 случая коронавируса. С начала пандемии в регионе зафиксировано 464 557 случаев COVID-19.
В связи с выздоровлением из больниц выписали 602 пациентов. Общее число вылечившихся – 445 331.
В регионе за сутки не зарегистрировано летальных исходов.
В связи с выздоровлением из больниц выписали 602 пациентов. Общее число вылечившихся – 445 331.
В регионе за сутки не зарегистрировано летальных исходов.
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