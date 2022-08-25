Растения с «Атмофеста» разъезжаются по Екатеринбургу
Общество
Фото: ВК-сообщество «АТМОФЕСТ-2022 - Ландшафтный Фестиваль» / vk.com/atmofest
Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» закончился, но — по примеру прошлого года — садики и клумбы, представленные в его рамках, не убирают просто «в никуда», а перевозят в разные точки Екатеринбурга. Теперь они, на протяжении полутора недель украшавшие центральную площадь города, будут оживлять дворы учебных заведений и городские улицы.
Так, известно, что японский сад под названием «Оазис — о, Азия!» уже перенесли на территорию гимназии №8, которая екатеринбуржцам больше известна под названием «Лицей имени Дягилева». Благо, переносить растения пришлось недалеко — лицей расположен тоже в центральной части города, на улице Луначарского. Лицеистам, таким образом, достался лакомый кусочек нынешней «Атмосферы», ведь именно этот садик получил на фестивале специальный приз от мэрии Екатеринбурга.
Ландшафтный фестиваль «Атмосфера» провели в Екатеринбурге в четвёртый раз. Прошлый фестиваль стал одним из самых яркий событий года для уральской столицы. За несколько недель его посетили более 130 тысяч человек.
Так, известно, что японский сад под названием «Оазис — о, Азия!» уже перенесли на территорию гимназии №8, которая екатеринбуржцам больше известна под названием «Лицей имени Дягилева». Благо, переносить растения пришлось недалеко — лицей расположен тоже в центральной части города, на улице Луначарского. Лицеистам, таким образом, достался лакомый кусочек нынешней «Атмосферы», ведь именно этот садик получил на фестивале специальный приз от мэрии Екатеринбурга.
Ландшафтный фестиваль «Атмосфера» провели в Екатеринбурге в четвёртый раз. Прошлый фестиваль стал одним из самых яркий событий года для уральской столицы. За несколько недель его посетили более 130 тысяч человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Фестиваль Ural Music Night получит 38 млн рублей от Ростуризма
25 августа 2022
25 августа 2022
Власти Екатеринбурга объяснили выбор хедлайнеров на День города
17 августа 2022
17 августа 2022