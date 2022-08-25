Растения с «Атмофеста» разъезжаются по Екатеринбургу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» закончился, но — по примеру прошлого года — садики и клумбы, представленные в его рамках, не убирают просто «в никуда», а перевозят в разные точки Екатеринбурга. Теперь они, на протяжении полутора недель украшавшие центральную площадь города, будут оживлять дворы учебных заведений и городские улицы.Так, известно, что японский сад под названием «Оазис — о, Азия!» уже перенесли на территорию гимназии №8, которая екатеринбуржцам больше известна под названием «Лицей имени Дягилева». Благо, переносить растения пришлось недалеко — лицей расположен тоже в центральной части города, на улице Луначарского. Лицеистам, таким образом, достался лакомый кусочек нынешней «Атмосферы», ведь именно этот садик получил на фестивале специальный приз от мэрии Екатеринбурга.Ландшафтный фестиваль «Атмосфера» провели в Екатеринбурге в четвёртый раз. Прошлый фестиваль стал одним из самых яркий событий года для уральской столицы. За несколько недель его посетили более 130 тысяч человек.