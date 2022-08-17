Путешествие в первые годы войны устроят в ЦПКиО Екатеринбурга
Общество
Фото: ВК-группа ЦПКиО / vk.com/ekbcpkio
Ощутить себя в Свердловске начала 40-х годов прошлого века смогут посетители Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. В ближайшую субботу, 27-го августа, здесь проведут ретро-концерт, воспроизводя гастрольные выступления звёзд советской эстрады тех лет.
Жителям Екатеринбурга напомнят, что в первые годы Великой Отечественной войны город, который тогда назывался Свердловском, продолжал жить, в том числе — культурной жизнью. Сюда приезжали именитые артисты, а некоторые оседали на весь военный период, эвакуировавшись на Урал подальше от фронтовой линии. Перед уральцами выступали джаз-бэнд Леонида Утёсова, оркестр Исаака Дунаевского, Майя Плисецкая.
В субботней программе ЦПКиО «МХАТ бунтует, Плисецкая танцует» — выступления современных артистов, на время преобразившихся в звёзд советской эстрады. Будут показаны также юмористические сценки артистов МХАТа, находившихся в 40-ые в эвакуации. А «Майя Плесецкая» снова исполнит свою балетную партию в кузове грузовика.
Вход на ретро-концерт бесплатный, но необходимо пройти регистрацию, без которой к сцене «Саунд-Парка» вас попросту не пропустят.
Жителям Екатеринбурга напомнят, что в первые годы Великой Отечественной войны город, который тогда назывался Свердловском, продолжал жить, в том числе — культурной жизнью. Сюда приезжали именитые артисты, а некоторые оседали на весь военный период, эвакуировавшись на Урал подальше от фронтовой линии. Перед уральцами выступали джаз-бэнд Леонида Утёсова, оркестр Исаака Дунаевского, Майя Плисецкая.
В субботней программе ЦПКиО «МХАТ бунтует, Плисецкая танцует» — выступления современных артистов, на время преобразившихся в звёзд советской эстрады. Будут показаны также юмористические сценки артистов МХАТа, находившихся в 40-ые в эвакуации. А «Майя Плесецкая» снова исполнит свою балетную партию в кузове грузовика.
Вход на ретро-концерт бесплатный, но необходимо пройти регистрацию, без которой к сцене «Саунд-Парка» вас попросту не пропустят.
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