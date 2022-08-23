Свердловская область получит более 100 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловской области выделят из федерального бюджета 101,9 миллиона рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.
Вчера, 24 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении регионам из федерального бюджета на эти цели 1,5 миллиарда рублей.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, с учетом регионального софинансирования в Свердловской области планируют закупить около 5000 контейнеров для раздельного сбора отходов.
Использование таких контейнеров позволит сортировать твердые коммунальные отходы на этапе сбора, отделяя стекло, бумагу, пластик и металлы, которые можно использовать как вторсырье.
Вчера, 24 августа, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении регионам из федерального бюджета на эти цели 1,5 миллиарда рублей.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, с учетом регионального софинансирования в Свердловской области планируют закупить около 5000 контейнеров для раздельного сбора отходов.
Использование таких контейнеров позволит сортировать твердые коммунальные отходы на этапе сбора, отделяя стекло, бумагу, пластик и металлы, которые можно использовать как вторсырье.
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