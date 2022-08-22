На общественное обсуждение в Екатеринбурге вынесли проект строительства двух детсадов и школы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на общественное обсуждение выносят проект строительства двух детских садов и школы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Объекты хотят построить в границах Сибирского тракта, ЕКАД, автодороги Екатеринбург – Кольцово и улицы Чистой. Планируется создать два детских сада на 350 мест и школу на 1,5 тысячи мест.