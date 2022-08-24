Роспотребнадзор рекомендует вернуть в Свердловской области масочный режим

– На следующей неделе у нас появятся дополнительные эпидемиологические риски, связанные с началом нового учебного года, – отмечает Анжелика Пономарева.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в Свердловской области. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева рассказала, что рост заболеваемости в большинстве муниципалитетов наблюдается уже седьмую неделю. Показатель заболеваемости составляет 110 на 100 тысяч населения.Масочный режим рекомендуют вновь ввести в Свердловской области в местах массового пребывания людей, в общественных местах, в транспорте и в закрытых помещения, в том числе по месту учебы и работы.