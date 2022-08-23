В Екатеринбурге перекроют улицу Академика Губкина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Академика Губкина. Ограничения будут действовать с 12 сентября по 30 октября на разных участках улицы.Перекрытие улицы Академика Губкина связано с проведением работ по строительству тепловой сети. График перекрытий:– с 12 по 25 сентября перекроют участок улицы от здания автостоянки на Академика Губкина, 86 до заезда на автостоянку;– с 19 сентября по 2 октября – участок от заезда на автостоянку на Академика Губкина, 86 до гаражного комплекса «Губкина 84-1»;– с 3 по 16 октября – участок от гаражного комплекса «Губкина 84-1» до гаражного комплекса «Губкина 84»;– с 17 по 30 октября – участок от гаражного комплекса «Губкина 84» до заезда к зданию на Академика Губкина, 87а.