В Екатеринбурге перекроют улицу Академика Губкина
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Академика Губкина. Ограничения будут действовать с 12 сентября по 30 октября на разных участках улицы.
Перекрытие улицы Академика Губкина связано с проведением работ по строительству тепловой сети. График перекрытий:
– с 12 по 25 сентября перекроют участок улицы от здания автостоянки на Академика Губкина, 86 до заезда на автостоянку;
– с 19 сентября по 2 октября – участок от заезда на автостоянку на Академика Губкина, 86 до гаражного комплекса «Губкина 84-1»;
– с 3 по 16 октября – участок от гаражного комплекса «Губкина 84-1» до гаражного комплекса «Губкина 84»;
– с 17 по 30 октября – участок от гаражного комплекса «Губкина 84» до заезда к зданию на Академика Губкина, 87а.
Перекрытие улицы Академика Губкина связано с проведением работ по строительству тепловой сети. График перекрытий:
– с 12 по 25 сентября перекроют участок улицы от здания автостоянки на Академика Губкина, 86 до заезда на автостоянку;
– с 19 сентября по 2 октября – участок от заезда на автостоянку на Академика Губкина, 86 до гаражного комплекса «Губкина 84-1»;
– с 3 по 16 октября – участок от гаражного комплекса «Губкина 84-1» до гаражного комплекса «Губкина 84»;
– с 17 по 30 октября – участок от гаражного комплекса «Губкина 84» до заезда к зданию на Академика Губкина, 87а.
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