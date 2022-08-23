В Свердловской области продолжает расти заболеваемость COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшие сутки выявили 866 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 463 613 случаев COVID-19.По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 511 пациентов. Всего вылечились 444 729 свердловчан.От коронавируса за сутки умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 799.