В Свердловской области продолжает расти заболеваемость COVID-19
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за минувшие сутки выявили 866 случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 463 613 случаев COVID-19.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 511 пациентов. Всего вылечились 444 729 свердловчан.
От коронавируса за сутки умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 799.
По данным оперштаба, в связи с выздоровлением выписали 511 пациентов. Всего вылечились 444 729 свердловчан.
От коронавируса за сутки умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 799.
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