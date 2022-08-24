Евгению Ройзману изберут меру пресечения в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, задержанному по уголовному делу о дискредитации российской армии, сегодня изберут меру пресечения.
Как рассказали в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, от старшего следователя 3 отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве поступило ходатайство об избрании в отношении Ройзмана меры пресечения в виде запрета определенных действий.
Рассмотрение ходатайства назначено на 16.00. Евгения Ройзмана привезли в Верх-Исетский районный суд в наручниках.
Как рассказали в пресс-службе Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, от старшего следователя 3 отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве поступило ходатайство об избрании в отношении Ройзмана меры пресечения в виде запрета определенных действий.
Рассмотрение ходатайства назначено на 16.00. Евгения Ройзмана привезли в Верх-Исетский районный суд в наручниках.
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