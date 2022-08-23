«Уральские авиалинии» получат на возврат билетов 302,8 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

«Уральские авиалинии» получат субсидию на возврат пассажирам денег за билеты на отмененные из-за санкций рейсы. Авиакомпании выделят 302,8 миллиона рублей.Всего Федеральное агентство воздушного транспорта выделит 19 авиакомпаниям субсидии в размере 2,5 миллиарда рублей. Помимо «Уральских авиалиний» в список также вошли «Аэрофлот», «Победа», Azur Air, Red Wings и другие авиакомпании.Выплаты ожидаются в конце августа-начале сентября после заключения авиакомпаниями договоров с ведомством.