«Уральские авиалинии» получат на возврат билетов 302,8 млн рублей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Уральские авиалинии» получат субсидию на возврат пассажирам денег за билеты на отмененные из-за санкций рейсы. Авиакомпании выделят 302,8 миллиона рублей.
Всего Федеральное агентство воздушного транспорта выделит 19 авиакомпаниям субсидии в размере 2,5 миллиарда рублей. Помимо «Уральских авиалиний» в список также вошли «Аэрофлот», «Победа», Azur Air, Red Wings и другие авиакомпании.
Выплаты ожидаются в конце августа-начале сентября после заключения авиакомпаниями договоров с ведомством.
Всего Федеральное агентство воздушного транспорта выделит 19 авиакомпаниям субсидии в размере 2,5 миллиарда рублей. Помимо «Уральских авиалиний» в список также вошли «Аэрофлот», «Победа», Azur Air, Red Wings и другие авиакомпании.
Выплаты ожидаются в конце августа-начале сентября после заключения авиакомпаниями договоров с ведомством.
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