Благотворительные инвестиции «Святогора» в первом полугодии 2022 года составили 35,5 млн рублей
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В первом полугодии 2022 года АО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК) направил на реализацию благотворительных проектов 35,5 миллионов рублей.
Большая часть средств – около 11 млн рублей – инвестирована в комплекс мероприятий, направленных на помощь муниципалитетам на территориях присутствия предприятия. В их числе Красноуральск, Кушва, поселок Баранчинский, Ивдель и Североуральск.
Не первый год в программе благотворительности градообразующего предприятия присутствует «детское» направление. За 6 месяцев с начала текущего года на его финансирование было направлено около 10 млн рублей. В рамках данной статьи расходов «Святогор» помогает дошкольным образовательным учреждениям и школам. Кроме того, по инициативе «Святогора» дети посещают творческие кружки и спортивные секции учреждений дополнительного образования на бесплатной основе.
На финансирование ещё одного традиционного направления благотворительной деятельности АО «Святогор» – поддержку неработающих пенсионеров предприятия – в первом полугодии было затрачено свыше 7 миллионов рублей. В частности, в рамках благотворительной программы бывшие труженики комбината получают ежеквартальную материальную помощь, которая зависит от стажа работы на предприятии, проходят санаторно-курортное лечение на базе ведомственного санатория-профилактория «Святогора».
Развитие спортивных и культурных объектов – еще один приоритет социальной политики предприятия. В период с января по июнь 2022 года на эти цели было направлено около 6 млн рублей. Здесь в числе направлений благотворительных инвестиций можно отметить материальную поддержку руководителей детских кружков и коллективов, а также тренеров спортивных секций.
Большая часть средств – около 11 млн рублей – инвестирована в комплекс мероприятий, направленных на помощь муниципалитетам на территориях присутствия предприятия. В их числе Красноуральск, Кушва, поселок Баранчинский, Ивдель и Североуральск.
Не первый год в программе благотворительности градообразующего предприятия присутствует «детское» направление. За 6 месяцев с начала текущего года на его финансирование было направлено около 10 млн рублей. В рамках данной статьи расходов «Святогор» помогает дошкольным образовательным учреждениям и школам. Кроме того, по инициативе «Святогора» дети посещают творческие кружки и спортивные секции учреждений дополнительного образования на бесплатной основе.
– Благодаря такой инициативе градообразующего предприятия юные красноуральцы приобщаются к здоровому образу жизни, – подчеркнул директор МАУ Дворец спорта «Молодость» (учреждение социальной сферы ГО Красноуральск) Анатолий Колбаев. – В их числе и ребята, посещающие спортивно-оздоровительные группы нашего Дворца по девяти видам спорта, а это более 550 детей. Для такого небольшого города, как Красноуральск, это довольно приличная цифра.
На финансирование ещё одного традиционного направления благотворительной деятельности АО «Святогор» – поддержку неработающих пенсионеров предприятия – в первом полугодии было затрачено свыше 7 миллионов рублей. В частности, в рамках благотворительной программы бывшие труженики комбината получают ежеквартальную материальную помощь, которая зависит от стажа работы на предприятии, проходят санаторно-курортное лечение на базе ведомственного санатория-профилактория «Святогора».
Развитие спортивных и культурных объектов – еще один приоритет социальной политики предприятия. В период с января по июнь 2022 года на эти цели было направлено около 6 млн рублей. Здесь в числе направлений благотворительных инвестиций можно отметить материальную поддержку руководителей детских кружков и коллективов, а также тренеров спортивных секций.
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