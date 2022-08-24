«Ласточки» из Екатеринбурга в Качканар начнут ездить со 2 сентября

– Таким образом жители Качканара, Кушвы и поселка Баранчинский получат скоростное железнодорожное сообщение с центром Горнозаводского округа, столицей Урала и аэропортом Кольцово, – добавили в СвЖД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Три скоростных поезда «Ласточка» начнут курсировать из Екатеринбурга в Качканар через Нижний Тагил со 2 сентября. Еще одна электричка соединит Качканар с аэропортом Кольцово.Как рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги, время в пути на маршруте Качканар – Екатеринбург составит 3 часа 50 минут, а от Качканара до Нижнего Тагила – 1 час 50 минут.От Нижнего Тагила до Качканара «Ласточки» будут следовать с остановками на станциях Баранчинская, Гороблагодатская (Кушва). Отправление из Нижнего Тагила назначено на 06.02, 10.41, 12.21 и 21.23, из Качканара – на 3.45, 8.49, 13.06 и 18.25.Стоимость проезда на «Ласточке» от Екатеринбурга до Качканара составит 580 рублей, а от аэропорта Кольцово от Качканара – 670 рублей. Билет на электричку от Нижнего Тагила до Качканара будет стоить 320 рублей.