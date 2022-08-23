Жители поселка Северный в Нижнем Тагиле на выходных останутся без света

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Северный в Нижнем Тагиле на два дня отключат электричество. Это связано с проведением плановых работ на сетях.Свет будет отключен 27 августа с 06.00 до 20.00 и 28 августа с 06.00 до 20.00. Жители Нижнего Тагила недовольны отключением электроэнергии в выходные дни.«И обязательно в выходные надо отключать. Что им в будни. Как всем нормальным людям не работается», – возмущается тагильчанин в одном из пабликов во «ВКонтакте».