В Свердловской области установят границы пяти особо охраняемых территорий

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловское министерство природы через суд обязали установить и описать границы пяти особо охраняемых природных территорий. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Согласно действующему законодательство, у особо охраняемых природных территорий должны быть установлены и описаны границы, в пределах которых действует особый режим охраны. Соответствующая обязанность лежит на региональном министерстве природных ресурсов и экологии.Однако в ходе проверки прокуратура установила, что данные границы не установлены у памятников природы озеро «Черное» с окружающими его лесами, Поташкинской дубравы, горы «Кашкабаш», скал «Сорочьи» и Малышевского естественного кедровика.После проверки природоохранная прокуратура направила в Кировский районный суд Екатеринбурга исковое заявление о возложении обязанности на минприроды установить и описать границы пять особо охраняемых природных территорий. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.