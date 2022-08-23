Фестиваль Ural Music Night получит 38 млн рублей от Ростуризма

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ростуризм поддержал фестиваль Ural Music Night, который ежегодно проходит в Екатеринбурге. В 2023 году на проведение фестиваля из федерального бюджета выделят почти 38 миллионов рублей.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в своем телеграм-канале, что глава Ростуризма Зарина Догузова приезжала в регион, когда в Екатеринбурге проходила Ural Music Night. И, судя по всему, фестиваль ее впечатлил.«Не мог не показать главе Ростуризма, как это круто. Она оценила», – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Напомним, что Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года. На нем традиционно представлены почти все направления музыки.