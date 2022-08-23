Пумпянский больше не президент «Синары» и не владелец супер-яхты

20.16 Среда, 24 августа 2022
Общество
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Уральский бизнесмен Дмитрий Пумпянский сложил с себя полномочия президента акционерного общества «Группа Синара», штаб-квартира которого находится в Екатеринбурге. Одновременно с этим он вышел из состава руководства банка «Синара» и компании «СТМ» (занимается программными решениями для железных дорог). Связано это, конечно, с западными санкциями, под которые Пумпянский попал в марте этого года.

Санкции привели и к тому, что семейство Пумпянских лишилось сказочной яхты под названием «Axioma». Весной этого года её арестовали в Гибралтаре и выставили на торги. Арест произошёл в связи с тем, что ради яхты стоимостью более 70 миллионов долларов Дмитрий Пумпянский влез в кредит — взял в американском банке более 12 миллионов долларов на это. Попав под санкции, клиентом банка автоматически быть перестал. Роскошное судно, по информации международного телеканала «Bloomberg», привлекло большой интерес со стороны тех, кто мог себе позволить выложить за «Аксиому» баснословные деньги. Таковых «богатеньких буратин» нашлось более ста человек.

Торги начались во вторник, 23-го числа. И сегодня стало известно, что у «Аксиомы» теперь новый владелец. Имя счастливого приобретателя на разглашается.

Яхту «Axioma» построили в 2013-м году. Её длина 72 метра, а конструкция состоит из 5 палуб. Пумпянский приобрёл её в год постройки. По морям, по волнам «Аксиома» ходила под мальтийским флагом.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

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16:45 Жители Екатеринбурга заступаются за задержанного Евгения Ройзмана
16:42 В суд направлено уголовное дело о гибели 44 екатеринбуржцев от отравления метанолом
16:25 Задержанного по уголовному делу о дискредитации ВС РФ Евгения Ройзмана доставят в Москву
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