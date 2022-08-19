Жара продержится в Свердловской области до выходных
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели ожидается жаркая погода. Температура воздуха поднимется до 31°С. Возможны грозы и дожди.
В четверг, 25 августа, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 12…17°С, днем на юге 26…31°С, на севере 23…28°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью 15…17°С, днем 29…31°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 26 августа, в области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью 12…17°С, днем 20…25°С, на юге до 30°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 15…17°С, днем 28…30°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 27 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…16°С, на крайнем севере до 6°С. Днем 20…25°С. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 15…17°С, днем 23…25°С. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 25 августа, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 12…17°С, днем на юге 26…31°С, на севере 23…28°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью 15…17°С, днем 29…31°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 26 августа, в области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью 12…17°С, днем 20…25°С, на юге до 30°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 15…17°С, днем 28…30°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 27 августа, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 11…16°С, на крайнем севере до 6°С. Днем 20…25°С. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 15…17°С, днем 23…25°С. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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