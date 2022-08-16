Автоинспекторы будут ловить нарушителей ПДД на пешеходных переходах в Екатеринбурге
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Рейды пройдут с 25 по 28 августа.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что рейды направлены на пресечение нарушений ПДД водителями на пешеходных переходах, а также нарушений среди пешеходов, в том числе передвигающихся на электросамокатах, гироскутерах и моноколесе.
С начала года в Екатеринбурге произошло уже 226 ДТП с участием пешеходов. В авариях погибли 16 человек, еще 216 – получили различные травмы.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что рейды направлены на пресечение нарушений ПДД водителями на пешеходных переходах, а также нарушений среди пешеходов, в том числе передвигающихся на электросамокатах, гироскутерах и моноколесе.
С начала года в Екатеринбурге произошло уже 226 ДТП с участием пешеходов. В авариях погибли 16 человек, еще 216 – получили различные травмы.
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