Автоинспекторы будут ловить нарушителей ПДД на пешеходных переходах в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Рейды пройдут с 25 по 28 августа.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что рейды направлены на пресечение нарушений ПДД водителями на пешеходных переходах, а также нарушений среди пешеходов, в том числе передвигающихся на электросамокатах, гироскутерах и моноколесе.С начала года в Екатеринбурге произошло уже 226 ДТП с участием пешеходов. В авариях погибли 16 человек, еще 216 – получили различные травмы.