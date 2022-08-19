В Свердловской области выявили более 800 новых случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом. Только за последние сутки в регионе выявили 807 заболевших. Всего в регионе зарегистрировано 462 747 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 439 пациентов. Общее число вылечившихся – 444 218.
За сутки зарегистрирован один летальный исход. С начала пандемии от коронавируса умерли 10 798 человек.
По выздоровлению выписали 439 пациентов. Общее число вылечившихся – 444 218.
За сутки зарегистрирован один летальный исход. С начала пандемии от коронавируса умерли 10 798 человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Коронавирусом заболели еще 662 свердловчанина
19 августа 2022
19 августа 2022
Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 574 человека
16 августа 2022
16 августа 2022