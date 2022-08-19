В Свердловской области выявили более 800 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области растет заболеваемость коронавирусом. Только за последние сутки в регионе выявили 807 заболевших. Всего в регионе зарегистрировано 462 747 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали 439 пациентов. Общее число вылечившихся – 444 218.За сутки зарегистрирован один летальный исход. С начала пандемии от коронавируса умерли 10 798 человек.