В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали 97 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За неделю в Свердловской области от укусов клещей пострадали 97 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Всего в области зарегистрировано 47 005 пострадавших от укусов клещей. Этот показатель больше прошлогодних и средних многолетних значений. Среди пострадавших – 8093 ребенка.В регионе подтверждено 104 случая клещевого вирусного энцефалита и 410 случаев лайм-боррелиоза.