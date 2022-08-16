В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали 97 человек
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
За неделю в Свердловской области от укусов клещей пострадали 97 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего в области зарегистрировано 47 005 пострадавших от укусов клещей. Этот показатель больше прошлогодних и средних многолетних значений. Среди пострадавших – 8093 ребенка.
В регионе подтверждено 104 случая клещевого вирусного энцефалита и 410 случаев лайм-боррелиоза.
Всего в области зарегистрировано 47 005 пострадавших от укусов клещей. Этот показатель больше прошлогодних и средних многолетних значений. Среди пострадавших – 8093 ребенка.
В регионе подтверждено 104 случая клещевого вирусного энцефалита и 410 случаев лайм-боррелиоза.
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