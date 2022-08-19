Ксения Собчак заступилась за бывшего охранника Ельцин Центра, которого судят за вандализм

«Он – пожилой инвалид и ветеран боевых действий в Чечне и Афганистане, с диагнозом в сфере психиатрии, в прошлом потерял сына. Признал вину, несколько раз извинился, его штраф в 250 тысяч на реставрацию картины покрыла страховка. Она – влиятельная москвичка со связями. На попытку "Осторожно Media" узнать, почему она вцепилась зубами в несчастного пенсионера, которого жестокие подростки подбили сделать глупость, она ответила "не-не, я в командировке, всё, спасибо"» – написала Собчак в своем телеграм-канале.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости