Ксения Собчак заступилась за бывшего охранника Ельцин Центра, которого судят за вандализм
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Телеведущая Ксения Собчак заступилась за бывшего охранника Ельцин Центра, которого судят за порчу картины Анны Лепорской «Три фигуры», принадлежащей Государственной Третьяковской галерее.
Напомним, что в декабре 2021 года на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Ельцин Центре сотрудник ЧОП пририсовал глаза абстрактным лицам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». По факту порчи картины возбудили уголовное дело по части первой статьи 214 УК РФ (Вандализм). Стоимость реставрационных работ оценили в 250 тысяч рублей. При этом ущерб Третьяковской галерее выплатила страховая компания.
Ксения Собчак выразила недоумение, почему директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова не пошла на примирение с обвиняемым, который является ветераном Чеченской и Афганской войн.
Следующее заседание по делу Владимира Васильева состоится в эту пятницу в мировом суде Верх-Исетского района Екатеринбурга.
Напомним, что в декабре 2021 года на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Ельцин Центре сотрудник ЧОП пририсовал глаза абстрактным лицам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». По факту порчи картины возбудили уголовное дело по части первой статьи 214 УК РФ (Вандализм). Стоимость реставрационных работ оценили в 250 тысяч рублей. При этом ущерб Третьяковской галерее выплатила страховая компания.
Ксения Собчак выразила недоумение, почему директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова не пошла на примирение с обвиняемым, который является ветераном Чеченской и Афганской войн.
«Он – пожилой инвалид и ветеран боевых действий в Чечне и Афганистане, с диагнозом в сфере психиатрии, в прошлом потерял сына. Признал вину, несколько раз извинился, его штраф в 250 тысяч на реставрацию картины покрыла страховка. Она – влиятельная москвичка со связями. На попытку "Осторожно Media" узнать, почему она вцепилась зубами в несчастного пенсионера, которого жестокие подростки подбили сделать глупость, она ответила "не-не, я в командировке, всё, спасибо"» – написала Собчак в своем телеграм-канале.
Следующее заседание по делу Владимира Васильева состоится в эту пятницу в мировом суде Верх-Исетского района Екатеринбурга.
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