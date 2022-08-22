Екатеринбургский адвокат выиграл дело о «золотых» компакт-дисках

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Почти 150 тысяч стоили клиенту одного автосалона комплект из 2 компакт-дисков с якобы невероятно полезной информацией. На деле же оказалось, что содержимое «золотых» дисков, «втюханных» покупателю автомобиля в довесок, — устаревшие статьи законов, комментарии к Кодексу об административных правонарушениях и прочие сведения, которые легко найти в свободном доступе совершенно бесплатно. Однако, чтобы вернуть деньги, адвокату «счастливого» обладателя чудо-CD пришлось полтора года биться в судах.Изначально дело казалось довольно простым: покупатель товаром недоволен и требует вернуть деньги. Но не тут-то было! Выяснилось, что продажа компакт-дисков через автосалон идёт по хорошо продуманной и — по сути — мошеннической схеме. Поэтому изначальный иск к платёжному агенту о взыскании неосновательного обогащения суды вообще не приняли во внимание, указав, что по платежному поручению клиент оплачивал не диски, а некие сервисные услуги. К тому же, в обосновании отказа адвокату Антону Кудрякову зачем-то указали, что проданный товар был надлежащего качества. Когда Кудряков подал новый иск о взыскании платы за некачественный товар, ответчик как раз и зацепился за решение первого суда о том, что товар признан качественным.И только обращение в кассационную инстанцию помогло миновать этот заложенный судьями юридический барьер. В итоге второй иск суд не только принял к рассмотрению, но и удовлетворил исковые требования. Товар признали некачественным, в пользу клиента автосалона были взысканы потраченные на компакт-диски деньги, штраф и компенсация морального вреда. Но на этом дело не кончилось.Выяснилось, что не совсем понятно, с кого требовать эти выплаты. Деньги, потраченные потребителем при приобретении дисков, продавец не получил. Как выяснилось в ходе процесса, почти вся сумма ушла субагенту, ООО «Прогресс-Сервис», и только 20 тысяч — агенту продавца (ИП Тучкова А.А. из Нижегородской области). Поскольку продавец прибыль с продажи дисков не получил, да и находится на грани банкротства, адвокату удалось убедить суд, что присуждённую сумму должны выплатить субагент и агент.Не желая расставаться с деньгами, эти юрлица подали апелляцию. К счастью, оспорить судебное решение не получилось. «Решение суда, вынесенное в нашу пользу, вступило в силу», — сообщил сегодня адвокат Антон Кудряков. А будущим покупателям автомобилей в салонах порекомендовал внимательнее читать документы, которые там предлагают подписать. И сделку заключать на свежую голову, ведь недобросовестные салоны часто специально выматывают покупателя, чтобы тот охотнее подписывался на невыгодные емупредложения.