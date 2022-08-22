Екатеринбургский адвокат выиграл дело о «золотых» компакт-дисках

21.43 Вторник, 23 августа 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева
Почти 150 тысяч стоили клиенту одного автосалона комплект из 2 компакт-дисков с якобы невероятно полезной информацией. На деле же оказалось, что содержимое «золотых» дисков, «втюханных» покупателю автомобиля в довесок, — устаревшие статьи законов, комментарии к Кодексу об административных правонарушениях и прочие сведения, которые легко найти в свободном доступе совершенно бесплатно. Однако, чтобы вернуть деньги, адвокату «счастливого» обладателя чудо-CD пришлось полтора года биться в судах.

Изначально дело казалось довольно простым: покупатель товаром недоволен и требует вернуть деньги. Но не тут-то было! Выяснилось, что продажа компакт-дисков через автосалон идёт по хорошо продуманной и — по сути — мошеннической схеме. Поэтому изначальный иск к платёжному агенту о взыскании неосновательного обогащения суды вообще не приняли во внимание, указав, что по платежному поручению клиент оплачивал не диски, а некие сервисные услуги. К тому же, в обосновании отказа адвокату Антону Кудрякову зачем-то указали, что проданный товар был надлежащего качества. Когда Кудряков подал новый иск о взыскании платы за некачественный товар, ответчик как раз и зацепился за решение первого суда о том, что товар признан качественным.

И только обращение в кассационную инстанцию помогло миновать этот заложенный судьями юридический барьер. В итоге второй иск суд не только принял к рассмотрению, но и удовлетворил исковые требования. Товар признали некачественным, в пользу клиента автосалона были взысканы потраченные на компакт-диски деньги, штраф и компенсация морального вреда. Но на этом дело не кончилось.

Выяснилось, что не совсем понятно, с кого требовать эти выплаты. Деньги, потраченные потребителем при приобретении дисков, продавец не получил. Как выяснилось в ходе процесса, почти вся сумма ушла субагенту, ООО «Прогресс-Сервис», и только 20 тысяч — агенту продавца (ИП Тучкова А.А. из Нижегородской области). Поскольку продавец прибыль с продажи дисков не получил, да и находится на грани банкротства, адвокату удалось убедить суд, что присуждённую сумму должны выплатить субагент и агент.

Не желая расставаться с деньгами, эти юрлица подали апелляцию. К счастью, оспорить судебное решение не получилось. «Решение суда, вынесенное в нашу пользу, вступило в силу», — сообщил сегодня адвокат Антон Кудряков. А будущим покупателям автомобилей в салонах порекомендовал внимательнее читать документы, которые там предлагают подписать. И сделку заключать на свежую голову, ведь недобросовестные салоны часто специально выматывают покупателя, чтобы тот охотнее подписывался на невыгодные емупредложения.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Екатеринбургского журналиста вызывают на допрос в Бабушкинский суд Москвы по делу экс-схиигумена Сергия
22 августа 2022
В Нижнем Тагиле осудят многодетного отца за издевательство над детьми и торговлю поддельным алкоголем
20 августа 2022
«Академики строительства» обманули десятки людей, но продолжают привлекать деньги новых клиентов
15 августа 2022
Пёс Ночной Дозор раскрыл в Екатеринбурге квартирную кражу
18 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:43 Екатеринбургский адвокат выиграл дело о «золотых» компакт-дисках
20:20 Несанкционированную свалку в Арамиле начали рекультивировать
19:27 Житель Горноуральского попал под суд за три удара по полицейской голове
19:03 Фильмы, сделанные на Урале, можно бесплатно смотреть на большом экране
18:33 Сотрудники ГИБДД Верхней Пышмы ищут сбившего женщину автомобилиста
17:59 Житель Каменска-Уральского вырядился силовиком и ограбил квартиру
17:24 Троллейбусы №11 и 14 временно перестанут курсировать по Екатеринбургу
16:56 На свердловской трассе в ДТП погиб водитель ВАЗ, еще два человека получили травмы
16:23 Свердловский облсуд разрешил выйти на свободу по УДО осужденному за убийство фотографу
15:55 В Екатеринбурге задержали 16-летнего мотоциклиста
15:30 На выезде из Екатеринбурга столкнулись автобус и мопед
14:54 Улица Громова в Екатеринбурге будет закрыта для автомобилистов еще месяц
14:28 Соловьев требует посадить уральского журналиста за его слова о гибели Дарьи Дугиной
13:57 В Новоуральске ищут пропавшего 34-летнего мужчину
13:21 Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 761 человека
12:57 Свердловская область получит гранты на развитие туризма в 2023 году
12:22 Четыре лесных пожара действуют в Свердловской области
11:50 Неизвестные напали на станцию скорой помощи в Екатеринбурге
11:23 В Свердловской области в два раза вырос спрос на учителей
10:55 Улицу Кирова, трамвайное кольцо, площадь и набережную реконструируют в Екатеринбурге
10:28 В Екатеринбурге осудят подростков за нападение на двух женщин на Сортировке
09:53 В Нижнем Тагиле при падении из окна погибла четырехлетняя девочка
09:21 Сотрудники ФСБ ликвидировали в Свердловской области крупную нарколабораторию
21:04 Кино «на халяву» целую ночь смогут смотреть жители городов Свердловской области
20:37 На уральского журналиста посыпались угрозы после высказывания о гибели Дарьи Дугиной
20:07 Администрация Екатеринбурга обещает открыть до конца 2022 года две новых школы
Все новости Свердловской области
18:04 В Приморском крае крупный амурский тигр вышел к людям
17:06 На Кубе скончался итальянский турист с оспой обезьян
15:21 СМИ: в Якутске врач-невролог осмотрела 20 человек одновременно, минздрав проводит проверку
14:20 Депутат Югорска сообщил, что Думу попросили «скинуться» на флажки и баннеры ко Дню города
13:06 Яндекс и VK сделали ряд заявлений. Собрали главное
12:08 СК: бывший вице-мэр Ставрополя подозревается в организации убийств, дело передано в суд
11:11 Глава города Чебоксары Олег Кортунов скончался в возрасте 38 лет
10:49 В Мексике застрелили известного журналиста, с начала года в стране убили 15 представителей СМИ
10:06 SHOT: карельский депутат, опоздавший на рейс, «заминировал» самолет
18:21 Собянин: ситуация с пожарами в Рязанской области остаётся крайне сложной
17:26 В Омске после обрушения жилой пятиэтажки освобожден от должности министр ЖКХ
16:37 В ФСБ заявили о раскрытии убийства Дарьи Дугиной
15:38 Издание TJournal объявило о своем закрытии после 11 лет работы
14:50 Президент Всероссийского союза страховщиков Юргенс заявил о своей отставке
14:20 ТАСС: бомбу на машине Дугиной привели в действие дистанционно
13:41 ВЦИОМ: в топе символов РФ Путин занял четвертое место и проиграл народу
13:07 В Краснодарском крае суд оштрафовал полицейского по статье о «дискредитации ВС РФ»
12:20 Власти Искитима решили не открывать исправительный центр ГУФСИН после протеста жителей
11:06 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 29 августа
10:02 В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом погибли 16 человек
09:38 Взятых в заложники двоих сотрудников кемеровского СИЗО освободили
18:15 В Рязанском районе веден режим ЧС из-за пожаров, авиация совершила более 350 вылетов для тушения
17:22 СМИ: авторам сатирического сериала про чиновника Наливкина грозит штраф за использование полицейской формы
16:23 В МЧС заявили о нехватке отечественного оборудования «из-за санкций», при этом о дефиците говорили и несколько лет назад
14:16 На Италию обрушился мощный ураган, в Тоскане ветер раскрутил колесо обозрения
11:44 Кандидат на пост главы Удмуртии депутат Белоусов объявлен в розыск
Все новости России и мира
21:43 Екатеринбургский адвокат выиграл дело о «золотых» компакт-дисках
20:20 Несанкционированную свалку в Арамиле начали рекультивировать
19:27 Житель Горноуральского попал под суд за три удара по полицейской голове
19:03 Фильмы, сделанные на Урале, можно бесплатно смотреть на большом экране
18:33 Сотрудники ГИБДД Верхней Пышмы ищут сбившего женщину автомобилиста
17:59 Житель Каменска-Уральского вырядился силовиком и ограбил квартиру
17:24 Троллейбусы №11 и 14 временно перестанут курсировать по Екатеринбургу
16:56 На свердловской трассе в ДТП погиб водитель ВАЗ, еще два человека получили травмы
16:23 Свердловский облсуд разрешил выйти на свободу по УДО осужденному за убийство фотографу
15:55 В Екатеринбурге задержали 16-летнего мотоциклиста
15:30 На выезде из Екатеринбурга столкнулись автобус и мопед
14:54 Улица Громова в Екатеринбурге будет закрыта для автомобилистов еще месяц
14:28 Соловьев требует посадить уральского журналиста за его слова о гибели Дарьи Дугиной
13:57 В Новоуральске ищут пропавшего 34-летнего мужчину
13:40 1 сентября в Перми будет ограничена продажа спиртного
13:23 «Афоня» и встреча с актрисой Юлией Ауг: пермяков приглашают на День кино
13:21 Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 761 человека
13:17 Виртуальную среду для интеллектуального анализа данных разрабатывают в Пермском Политехе
12:57 Свердловская область получит гранты на развитие туризма в 2023 году
12:47 В «Горьковке» расскажут о путешествиях и кино
12:22 Четыре лесных пожара действуют в Свердловской области
11:50 Неизвестные напали на станцию скорой помощи в Екатеринбурге
11:23 В Свердловской области в два раза вырос спрос на учителей
10:55 Улицу Кирова, трамвайное кольцо, площадь и набережную реконструируют в Екатеринбурге
10:28 В Екатеринбурге осудят подростков за нападение на двух женщин на Сортировке
10:20 В первом полугодии 2022 года судебные приставы Пермского края пополнили бюджет на 770 млн рублей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK