Фильмы, сделанные на Урале, можно бесплатно смотреть на большом экране

19.03 Вторник, 23 августа 2022
Общество
Кадр из фильма Ярополка Лапшина «Продлись, продлись, очарованье» (Свердловская киностудия)
В Екатеринбурге решили познакомить уральцев с их собственным кинонаследием. Для этого в Доме Кино (улица Луначарского, 137) запустили серию бесплатных кинопоказов под общим названием «Сделано на Урале».

Конечно, основу программы «Сделано на Урале» составляют фильмы Свердловской киностудии. Но не только. Так, завтра, 24-го августа, в Доме Кино будут показывать мультфильмы студий «СНЕГА» и «А-фильм». Многие из их авторов будут при этом находиться в зале, и зрители смогут пообщаться с ними.

Первый день кинопроекта прошёл в понедельник и включал в себя вечер памяти прославленного уральского кинорежиссёра Ярополка Лапшина (звезда с именем которого украшает фойе Дома Кино). Один из его фильмов — драма «Продлись, продлись, очарованье» (1984-й год) — и стал стартовым для показов в рамках «Сделано на Урале». Сегодня в Доме Кино показывают фильм Владимира Макеранца «Ты есть» (1993-й год), а в последующие дни будут продемонстрированы ленты «Вечность, вечность, и дальше…», «Чернильное море» и «Невесомость».

Организаторами проекта «Сделано на Урале» выступили Свердловский областной фильмофонд и Свердловское отделение Союза кинематографистов России. Мероприятие приурочено к Дню российского кино, который отмечается 27-го августа.



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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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18:33 Сотрудники ГИБДД Верхней Пышмы ищут сбившего женщину автомобилиста
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16:56 На свердловской трассе в ДТП погиб водитель ВАЗ, еще два человека получили травмы
16:23 Свердловский облсуд разрешил выйти на свободу по УДО осужденному за убийство фотографу
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