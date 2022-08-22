Фильмы, сделанные на Урале, можно бесплатно смотреть на большом экране

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге решили познакомить уральцев с их собственным кинонаследием. Для этого в Доме Кино (улица Луначарского, 137) запустили серию бесплатных кинопоказов под общим названием «Сделано на Урале».Конечно, основу программы «Сделано на Урале» составляют фильмы Свердловской киностудии. Но не только. Так, завтра, 24-го августа, в Доме Кино будут показывать мультфильмы студий «СНЕГА» и «А-фильм». Многие из их авторов будут при этом находиться в зале, и зрители смогут пообщаться с ними.Первый день кинопроекта прошёл в понедельник и включал в себя вечер памяти прославленного уральского кинорежиссёра Ярополка Лапшина (звезда с именем которого украшает фойе Дома Кино). Один из его фильмов — драма «Продлись, продлись, очарованье» (1984-й год) — и стал стартовым для показов в рамках «Сделано на Урале». Сегодня в Доме Кино показывают фильм Владимира Макеранца «Ты есть» (1993-й год), а в последующие дни будут продемонстрированы ленты «Вечность, вечность, и дальше…», «Чернильное море» и «Невесомость».Организаторами проекта «Сделано на Урале» выступили Свердловский областной фильмофонд и Свердловское отделение Союза кинематографистов России. Мероприятие приурочено к Дню российского кино, который отмечается 27-го августа.