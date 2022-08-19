Улица Громова в Екатеринбурге будет закрыта для автомобилистов еще месяц
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на месяц продлили срок закрытия улицы Громова. Речь идет об участке от внутриквартального проезда вдоль дома №124 на Чкалова до Академика Бардина.
Напомним, что улицу Громова перекрыли 22 мая для строительства паркинга. Изначально открыть движение транспорта по дороге должны были 22 августа. Одна сроки перекрытия продлили до 22 сентября.
Движение транспорта на период закрытия участка направляют по улицам Академика Бардина, Ясной, Ямской и Чкалова.
Напомним, что улицу Громова перекрыли 22 мая для строительства паркинга. Изначально открыть движение транспорта по дороге должны были 22 августа. Одна сроки перекрытия продлили до 22 сентября.
Движение транспорта на период закрытия участка направляют по улицам Академика Бардина, Ясной, Ямской и Чкалова.
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