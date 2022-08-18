Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 761 человека
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 761 случай коронавируса. С начала пандемии в регионе зафиксировано 461 940 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали еще 385 пациентов. Всего вылечились 443 779 свердловчан.
От коронавируса за сутки умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 797.
По выздоровлению выписали еще 385 пациентов. Всего вылечились 443 779 свердловчан.
От коронавируса за сутки умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 797.
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