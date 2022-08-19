В Свердловской области в два раза вырос спрос на учителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области накануне начала учебного года зафиксирован повышенный спрос на преподавателей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter.По данным hh.ru, к концу августа количество вакансий для учителей выросло в два раза по сравнению с началом последнего месяца лета. Сейчас в Свердловской области для преподавателей открыты около 400 вакансий. Предложения есть от классических образовательных учреждений, онлайн-школ, кружков, секций и различных курсов. Средняя предлагаемая зарплата – 45 тысяч рублей.Отмечается, что некоторые вакансии предполагают переезд в другие страны. Например, в регионе открыта вакансия учителя английского языка во Вьетнаме. Предлагаемая зарплата составляет от 1 300 до 2 500 USD до вычета налогов. Требования: высшее образование и знание английского языка на уровне от В1 и выше.Еще одна вакансия предполагает переезд в Монголию. В русскую общеобразовательную школу города Эрдэнэт ищут учителя начальных классов со стажем от 10 лет. Предлагаемая зарплата – от 75 000 тысяч рублей.