Улицу Кирова, трамвайное кольцо, площадь и набережную реконструируют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге мэр утвердил проект реконструкции улицы Кирова и трамвайного кольца на ВИЗе, а также планы благоустройства площади Субботников и набережной Верх-Исетского пруда.
Как сообщили в мэрии, общая площадь проектируемой территории составляет 19,23 гектара. Планируется реализовать масштабный проект, призванный решить транспортную проблему микрорайона.
Реконструировать будут почти 1,5 километра улицы Кирова. Там появятся велодорожки и новые тротуары. Изменениям подвергнется и километр трамвайного полотка. Проект предполагает вынос разворотного кольца с новой организацией движения, остановками и строительством диспетчерской.
Помимо этого, будет выполнено комплексное благоустройство площади Субботников и близлежащей набережной Верх-Исетского пруда: установят скамьи, урны и прочие малые архитектурные формы.
В единую концепцию планируют вписать расположенные рядом объекты культурного наследия – Церковь Успения Богоматери, Дом М.М. Сафронова, а также Дом, где в 1907-1908 годах находилась подпольная типография большевиков.
Как сообщили в мэрии, общая площадь проектируемой территории составляет 19,23 гектара. Планируется реализовать масштабный проект, призванный решить транспортную проблему микрорайона.
Реконструировать будут почти 1,5 километра улицы Кирова. Там появятся велодорожки и новые тротуары. Изменениям подвергнется и километр трамвайного полотка. Проект предполагает вынос разворотного кольца с новой организацией движения, остановками и строительством диспетчерской.
Помимо этого, будет выполнено комплексное благоустройство площади Субботников и близлежащей набережной Верх-Исетского пруда: установят скамьи, урны и прочие малые архитектурные формы.
В единую концепцию планируют вписать расположенные рядом объекты культурного наследия – Церковь Успения Богоматери, Дом М.М. Сафронова, а также Дом, где в 1907-1908 годах находилась подпольная типография большевиков.
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