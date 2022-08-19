В Екатеринбурге умер известный режиссер Вячеслав Анисимов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге скончался заслуженный деятель искусств РФ и бывший режиссер Камерного театра Вячеслав Анисимов. Ему была 80 лет.Как сообщила режиссер Лариса Абашева на своей странице во «ВКонтакте», Вячеслав Анисимов умер 20 августа в екатеринбургской больнице №40. Прощание с режиссером пройдет 24 августа в 12.00 в Камерном театре.Вячеслав Анисимов признан заслуженным деятелем искусств РСФСР в 1984 году. В 1998-2002 годах он являлся главным режиссером Камерного театра при Объединенном музее писателей Урала. В последние годы преподавал занятия по курсу «Мастерство актера» и «Основы режиссуры», а также был руководителем заочного актерского отделения ЕГТИ.