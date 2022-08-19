В Екатеринбурге умер известный режиссер Вячеслав Анисимов
Общество
Фото: Лариса Абашева / vk.com
В Екатеринбурге скончался заслуженный деятель искусств РФ и бывший режиссер Камерного театра Вячеслав Анисимов. Ему была 80 лет.
Как сообщила режиссер Лариса Абашева на своей странице во «ВКонтакте», Вячеслав Анисимов умер 20 августа в екатеринбургской больнице №40. Прощание с режиссером пройдет 24 августа в 12.00 в Камерном театре.
Вячеслав Анисимов признан заслуженным деятелем искусств РСФСР в 1984 году. В 1998-2002 годах он являлся главным режиссером Камерного театра при Объединенном музее писателей Урала. В последние годы преподавал занятия по курсу «Мастерство актера» и «Основы режиссуры», а также был руководителем заочного актерского отделения ЕГТИ.
Как сообщила режиссер Лариса Абашева на своей странице во «ВКонтакте», Вячеслав Анисимов умер 20 августа в екатеринбургской больнице №40. Прощание с режиссером пройдет 24 августа в 12.00 в Камерном театре.
Вячеслав Анисимов признан заслуженным деятелем искусств РСФСР в 1984 году. В 1998-2002 годах он являлся главным режиссером Камерного театра при Объединенном музее писателей Урала. В последние годы преподавал занятия по курсу «Мастерство актера» и «Основы режиссуры», а также был руководителем заочного актерского отделения ЕГТИ.
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