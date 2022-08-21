В столице Урала открылся набор в бесплатные кружки и секции

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге стартовала запись детей в бесплатные классы дополнительного образования. Заявки можно подать до 10 сентября.Как рассказали в пресс-службе мэрии, родители могут подать заявления в 17 учреждений, подведомственных департаменту образования Екатеринбурга. На выбор предложены 413 программы, многие из них рассчитаны на детей в возрасте от шести до 18 лет.Отмечается, что количество мест в каждом кружке или секции ограничено. Всего в классы допобразования в этом учебном году планируют принять до 13 тысяч детей.Подать заявление можно в самом учреждении, через портал госуслуг, через портал «Навигатор дополнительного образования детей в Свердловской области», в МЦУ и отделах приема и выдачи документов или в МФЦ и его филиалах.Зачисление детей в кружки осуществляется в течение семи рабочих дней со дня подачи заявления.