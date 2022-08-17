В Екатеринбурге каждый вечер будет работать подсветка Макаровского моста
Общество
Фото: Юрий Ломакин / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге подсветка Макаровского моста будет работать каждый вечер. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на начальника управления культуры Екатеринбурга Илью Маркова.
По словам Маркова, музыкальное сопровождение к подсветке, возможно, сделают примерно через год.
Отметим, что у подсветки Макаровского моста есть несколько режимов работы: повседневные и праздничные. Например, вечером 22 августа, в День Государственного флага, мост подсветят цветами триколора.
– Подсветка, конечно, будет. Что касается музыкального сопровождения, конечно, у всех родилась такая мысль, что нужно поставить стационарное звуковое оборудование. Но пока его нет, надо делать проект, озвучки, тогда теоретически это возможно, – рассказал Илья Марков.
По словам Маркова, музыкальное сопровождение к подсветке, возможно, сделают примерно через год.
Отметим, что у подсветки Макаровского моста есть несколько режимов работы: повседневные и праздничные. Например, вечером 22 августа, в День Государственного флага, мост подсветят цветами триколора.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Власти Екатеринбурга объяснили выбор хедлайнеров на День города
17 августа 2022
17 августа 2022
Фотоконкурс ко Дню города проводят в Екатеринбурге
17 августа 2022
17 августа 2022