В Екатеринбурге каждый вечер будет работать подсветка Макаровского моста

– Подсветка, конечно, будет. Что касается музыкального сопровождения, конечно, у всех родилась такая мысль, что нужно поставить стационарное звуковое оборудование. Но пока его нет, надо делать проект, озвучки, тогда теоретически это возможно, – рассказал Илья Марков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге подсветка Макаровского моста будет работать каждый вечер. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на начальника управления культуры Екатеринбурга Илью Маркова.По словам Маркова, музыкальное сопровождение к подсветке, возможно, сделают примерно через год.Отметим, что у подсветки Макаровского моста есть несколько режимов работы: повседневные и праздничные. Например, вечером 22 августа, в День Государственного флага, мост подсветят цветами триколора.